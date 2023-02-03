Премьер Польши хочет конфисковать российские активы и купить на них уголь и газ Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий интервью изданию Interia заявил, что хочет конфисковать замороженные российские активы и потратить их на приобретение энергоресурсов.

«Я еще раз призываю оппозицию поддержать предложение о внесении поправок в Конституцию, дающих возможность изъять российскую собственность», - сказал Моравецкий.

Он пояснил, что деньги Российской Федерации и российских олигархов, замороженные сегодня в Польше, могут помочь польскому обществу.

Польский чиновник уточнил, что «…из этих средств мы купим газ или уголь и, таким образом, снизим цены для всех поляков».

Как писал сайт KP.RU, 5 марта 2022 года были введены новые антироссийские санкции Евросоюза и США, что стало началом охоты стран Запада на зарубежную собственность российских бизнесменов: виллы, яхты, автомобили, бизнес-джеты и банковские счета.

Отмечалось, что после оглашения новых санкций в отношении российских бизнесменов, правительства Франции, Великобритании, Германии, Италии, Канады и США объявили о создании трансатлантической группы, которая будет выявлять активы российских миллиардеров на территории этих государств и замораживать их.

7 сентября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что арест имущества российских бизнесменов на Западе стал уроком для всех.

Президент подчеркнул, что лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры.

Ранее Путин предостерегал Запад от национализации российских энергетических активов за рубежом, заявив, что такая процедура может стать «обоюдоострым оружием».