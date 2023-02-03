Умер скандальный российский рэпер Yung Trappa Фото: соцсети

В Санкт-Петербурге умер скандальный рэпер Yung Trappa. Настоящее имя музыканта – Владислав Ширяев, ему было 27 лет, об этом сообщил сайт SPB.KP.RU со ссылкой на страницу рэпера в соцсети.

«Утром 2 февраля не стало нашего друга, артиста - Yung Trappa.Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими от остановки сердца», - говорится в сообщении.

Как уточнялось, по одной из версий, Владислав умер от передозировки наркотиков.

Отмечалось, что в 2016 году по статье о наркотиках Ширяев был приговорен к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы, освободился он в феврале 2021 года, а в апреле он попал в ДТП на каршеринге. В ноябре 2021 года его задерживали по обвинению в изнасиловании 18-летней студентки.

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года в возрасте 88 лет умер известный французский модельер Пако Рабан.

Отмечалось, что Пако Рабан родился 18 февраля 1934 года в Пасайе, в провинции Гипускоа в испанской Стране Басков, его настоящее имя было Франсиско Рабанеда-и-Куэрво. Его мать работала на Кристобаля Баленсиагу.

19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет умер немецкий кутюрье Карл Лагерфельд.

Сообщалось, что в начале 20 века родители Лагерфельда жили во Владивостоке, а позже они перебрались в Германию.

В 1954 году он представил на конкурсе «Вог» первое шерстяное платье. Его соперниками были такие известные личности, как Ив Сен Лоран и Пако Рабан.