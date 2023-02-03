Росстат навал источники дохода бедных и богатых семей в России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Росстат назвал источники дохода россиян. Если говорить о домохозяйствах с высоким уровнем достатка, то 81,3% прибыли приносит оплата труда.

76% средств приносят состоятельным семьям самозанятость. 6,4% дохода приносят социальные выплаты. На крупные разовые заработки приходится 1,5%.

В своих расчетах Росстат учитывают в качестве дохода даже выращенные овощи и фрукты для собственного потребления – на них приходится 0,3%. А еще 0,1% – алименты, пишет «Абзац».

У домохозяйств с маленьким доходом, соотношения финансовых поступлений иное. Заработная плана приносит им 46,2% средств, а 34,6% - социальные выплаты.

Люди с низким уровнем дохода активно выращивают овощи и фрукты, что приносит 6,1% дохода, а самозанятость добавляет в бюджет не более 5,8%.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, что лица с минимальным доходом – это самая социально незащищенная категория граждан.

Эксперт отмечает, что в ближайшее время решить кардинально проблему бедности не удастся. Чтобы ситуация улучшилась, и эта категория людей сократилась, нужно создать эффективный рынок труда с высокими зарплатами. А второе условие – повышать пенсии.