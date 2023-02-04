Канада ввела санкции против ряда российских певцов и артистов

Надежда Бабкина оказалась в списке российских деятелей культуры, против которых ввела санкции Канада. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В санкционный список Канады попали российские певцы и артисты. Это следует из пресс-релиза, опубликованного в пятницу 3 февраля на официальном сайте канадского дипломатического ведомства. Документ доступен здесь.

Среди попавших под канадские рестрикции российских деятелей культуры – Михаил Боярский, Николай Басков, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина. Кроме того, в списке есть имена Даны Борисовой, Александра Буйнова, Николая Расторгуева, Марата Башарова, Михаила Галустяна, Димы Билана и других звезд российской сцены и эстрады. Канадский МИД сообщает, что деятели культуры якобы занимаются распространением «дезинформации и пропаганды» на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине.

Всего в списке канадского МИД упоминается 38 россиян, в отношении которых введены ограничения.

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