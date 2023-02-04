Педагог Осипенко посоветовала родителям не запрещать детям пользоваться гаджетами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Профессор департамента педагогики Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук Людмила Осипенко рассказала, что родителям не стоит запрещать своим детям пользоваться гаджетами.

Свое мнение она аргументировала тем, что полный запрет делает ребенка не конкурентным по сравнению со сверстниками. Также эксперт напомнила, что таким образом дети получают навыки, которые требуются "для успешной социализации в обществе". Об этом пишет Газета.Ru.

Вместо того. чтобы запрещать ребенку гаджеты она предлагает использовать средства родительского контроля.

- Они сейчас довольно широко распространены ... Взрослым не составит труда настроить запрет запуска их (какого либо приложения) на устройстве ребенка. Более продвинутые программы позволят контролировать время, проводимое за играми и составлять расписание их запуска, - уточнила она.

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Также Life.ru рассказывал, что ссоры во время выполнения домашних заданий могут возникнуть между родителями и детьми из-за недостаточной или чрезмерной поддержки. По словам экспертов, важно найти в этом вопросе золотую середину. Родитель должен быть опорой для школьника, но не делать всю работу за него.