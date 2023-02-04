Эксперт по питанию Верис назвал недосып и стрессы причинами переедания на ночь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт по диетическому питанию Артем Верис объяснил россиянам, с чем могут быть связана причины переедания на ночь.

По мнению специалиста, чаще всего тяга поесть ближе к вечеру просыпается из-за отсутствия полноценных приемов пищи и перекусов. Причинами также могут служить неправильное время завтрака, недосып и стрессы. Об этом пишет Газета.Ru.

- Самое главное правило: завтракать, обедать и ужинать примерно в одно и то же время каждый день, не допуская чувства голода. В противном случае рацион может стать причиной набора веса, низкого качества сна и усталости в течение дня, - объясняет Верис.

Он также акцентировал внимание на том, что довольно частой ошибкой переедания становится несбалансированный рацион. В основные приемы пищи следует добавлять белки и клетчатку: они помогают дольше чувствовать себя сытыми и снижают риск переедания.

До этого "Известия" писали про то, как восстановить силы к весне при помощи правильного питания. Эксперты говорят, что в рацион стоит добавить гречку. Эта крупа - источник полезных микроэлементов. Гречка прибавит энергии и надолго сохранит чувство насыщения.

Также "Пятый канал" рассказывал о продуктах, которые помогут похудеть. Диетологи считают, что при составлении рациона важно использовать разнообразную пищу. Не зацикливайтесь на одном виде мяса или рыбы. Чтобы улучшить усвоение, добавляйте помидоры, брокколи, бананы, чеснок, коричневый рис, кунжут, карри, печень, чили и другие продукты с высоким содержанием витамина В6.