США введут потолок цен на российские нефтепродукты с 5 февраля 2023 года

США запретили поставки российских нефтепродуктов с превышением установленного лимита Фото: REUTERS

Ценовой потолок на российские нефтепродукты в США начнет действовать с полуночи 5 февраля 2023 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина.

Один уровень цен устанавливается для нефтепродуктов, которые торгуются по более высокой относительной сырой нефти цене. Это бензин, дизельное топливо и так далее. Другой потолок установлен для таких продуктов, как мазут, они торгуются со скидкой относительно сырой нефти. В первом случае максимальный лимит составляет 100 долларов, во втором – 45.

Власти США запрещают американским компаниям и физическим лицам заключать сделки или оказывать услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, если ценовой потолок не соблюдается.

Исключение делается лишь для продукции, которая была отгружена на суда до вступления в силу лимита стоимости.

Как писал сайт KP.RU, 27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

В документе указывается, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Исключения из правила допустимы только с особого разрешения президента страны.