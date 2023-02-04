Власти ДР Конго пригласили Россию инвестировать в энергетику и промышленность

ДР Конго желает расширять экономическое сотрудничество с Россией Фото: Shutterstock

Демократическая Республика (ДР) Конго приглашает Россию к сотрудничеству в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, туризма, сельского хозяйства и рыболовства. Об этом заявил в беседе с РИА Новости посол африканской страны в Москве Иван Вангу Нгимби.

"А есть еще технологии, здравоохранение, водопользование, машиностроение, - добавил Нгими. - России есть что предложить африканским странам".

По его словам, длительное время сотрудничество двух стран базировалось на политической и военно-технической схеме, в то время как экономическая составляющая была относительно невелика.

Дипломат добавил, что в ДР Конго есть ряд масштабных проектов, в которые российские бизнесмены могли бы вложить инвестиции. В их числе программа развития 145 регионов, где нужно построить школы, дороги и водопровод.

Ранее сообщалось, что африканцы в Демократической Республике Конго вышли на митинг с портретами президента РФ Владимира Путина. Жители континента видят в России надежду на выход из кризиса. Отмечалось, что Россия для них - последняя надежда.

По их словам, ни международные организации, ни бывшая метрополия (ДРК некогда была колонией Бельгии) не помогают. А иные игроки и вовсе предпочитают вместо наведения порядка наживаться на коррупционных схемах в мутной воде реки Конго.