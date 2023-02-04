Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 4 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 4 февраля 2023 года, об этом свидетельствуют данные ресурса об оповещении о воздушных тревогах.

По данным сервиса, утром сигнал тревоги прозвучал на территории всей Украины.

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года сервис воздушной тревоги Минцифры Украины дважды сообщал, что по всей территории Украины проходили сигналы оповещения о воздушной тревоге.

31 января 2023 года воздушная тревога на всей территории Украины за сутки объявлялась трижды, а днем ранее, 30 января, сообщалось, что в Днепропетровске были слышны взрывы.

14 января 2023 года первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов США.

Однако, украинский дипломат не уточнила, каким образом внешнеполитическому ведомству удалось провести подсчет, благодаря которому появилась эта сумма.