Российские артиллеристы уничтожили установку РСЗО и семь боевиков в Херсоне Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожена установка реактивной системы залпового огня (РСЗО), при этом ликвидированы семь боевиков, об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на источник.

«Вчера по месту стоянки техники одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне города Херсон был нанесен артиллерийский удар», - заявил источник.

Он уточнил, что потери противника составили пять единиц техники, включая и РСЗО, семь погибших военных ВСУ, восемь получили ранения различной степени тяжести.

Как писал сайт KP.RU, 2 февраля 2023 года Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено более 25 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 100 украинских военнослужащих, на Донецком до 50, на Южно-Донецком и Запорожском более 65.

Он отмечал, что на Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, а также по всей линии соприкосновения сожжены десятки танков, бронемашин, пикапов, три РСЗО «Град», несколько гаубиц «Мста-Б» и Д-30.

При этом в районе Краматорска уничтожены пусковые установки М-142 «HIMARS» и М-270 «MLRS» производства США, радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6.