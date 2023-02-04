Немцы заподозрили Зеленского в сумасшествии из-за его слов о членстве Украины в ЕС

Читатели Die Welt возмутились словами Зеленского об Украине в составе ЕС Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt обрушились с критикой на речь Зеленского во время его видеообращения.

Зеленский заявил, что «мы уже говорим как участники ЕС».

Немецкие пользователи даже стали подозревать Зеленского в сумасшествии.

Wolfgang V отметил, что «теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем».

Der Alte подчеркнул, что «им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой».

Sailor спросил с иронией, «что он там курит?».

Andre W в своем комментарии указал, что «и снова он не может насытиться».

Sonya F подытожила, что «он в самом деле наглый. Его стране совершенно не место в ЕС».

Как писал сайт KP.RU, 7 декабря 2022 года верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель на симпозиуме по вопросам безопасности в Европе заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.

4 февраля 2023 года журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн заявил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и представитель Совета Европы Шарль Мишель создают у Киева иллюзию возможности скорого вступления в ЕСвросоюз, но на самом деле это не так.

По его словам, европейским политикам следует быть честными с Украиной и не давать ей ложных надежд.

Он отметил, что в этом плане наиболее близкой к реальности является позиция Макрона, который считает, что на вступление Украины в Европейский союз «потребуются десятилетия».

Автор выделил проблему «безудержной коррупции» в Киеве, с которой, по его оценке, не связаны недавно прошедшие обыски у украинских высокопоставленных чиновников.