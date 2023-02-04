Содержащийся в ЛНР украинский военный узнал, что командование ВСУ не признает его пленным Фото: Александр КОЦ

Украинский пленный Сергей Мищан во время разговора с родными узнал, что командование ВСУ отказывается признать его военнопленным.

Девушка Мищана сообщила, что командир батальона, где служил солдат, заявил, что такой фамилии нет в его списках.

Она пояснила, что назвала твою фамилию, а он говорит, что у них нет такого.

В настоящее время Мищан содержится в одном из исправительных учреждений в ЛНР.

Пленный отметил, что с ним и его бывшими сослуживцами обращаются гуманно.

Мищан несколько раз в разговоре с родными заявил, что командование батальоном было организовано крайне плохо.

Он подчеркнул, что не удивлен тому, что руководство не предпринимает никаких действий ради них.

Также он рассказал, что проходил подготовку в Великобритании, но она ему не помогла.

Как писал сайт KP.RU, 5 января 2023 года сдавшиеся в плен военные ВСУ рассказали, как командиры бросили их на передовой, отметив, что командование даже не появлялось на передовой, а также назвали президента Украины Владимира Зеленского «марионеткой» и «шавкой».

Один из украинских военных заявил, что даже не видел своих командиров. По его словам, командир вообще не появлялся в Славянске.

Другой военнопленный Богдан Семенчук, который служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, заявил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо, и все».

Напомним, ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что военная подготовка в Великобритании оказалась слабее, чем на Украине, отметив также, что украинское командование не давало никаких указаний, кроме «стоять и обороняться».