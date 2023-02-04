В Думе предложили заморозить американскую собственность в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ответ на конфискацию в США активов российского предпринимателя Константина Малофеева следует заморозить собственность американских юридических и физических лиц, об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков.

«Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц», - отметил Новичков в интервью РИА Новости.

Депутат уточнил, что часть активов он бы уже сейчас национализировал.

Также Новичков подчеркнул, что все частные активы, которые заморожены за рубежом, наших граждан… нужно национализировать, то есть объявить государственной собственностью.

Как писал сайт KP.RU, 4 февраля 2023 года США впервые направили на помощь Украине активы, конфискованные у россиянина.

Как сообщал СNN, речь идет о сумме в более чем пять миллионов долларов, конфискованных у российского предпринимателя Константина Малофеева.

Телеканал уточнял, что Малофеев был включен в санкционный список США в апреле 2022 года за действия, якобы направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. В одном из банков США предприниматель хранил более 5 млн долларов.

Весной 2022 года сенаторы США предложили направлять конфискованные российские активы на восстановление Украины.

Еврокомиссия заявляла, что не может использовать замороженные активы Центробанка РФ ввиду действия международного принципа государственного иммунитета.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал незаконным возможное использование золотавалютных резервов России в восстановлении Украины.