Жерар Депардье: «Я по-прежнему русский»

Депардье заявил, что события на Украине не изменили его отношения к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, заявил, что события на Украине не изменили его отношения к России, об этом он заявил в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.

«Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру», - сказал Депардье, отвечая на вопрос о том, изменил ли кризис на Украине его отношение к России.

Он отметил, «когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры».

Также актер подчеркнул, что ненавидит, когда смешивают политику и актерское мастерство.

Как писал сайт KP.RU, 3 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство Российской Федерации французского актера Жерара Депардье.

Уточнялось, что в декабре 2012 года во Франции разгорелся скандал. Депардье, купивший дом в Бельгии, недалеко от французской границы, принял решение поменять место жительства. Причиной стала налоговая реформа нового президента Франции Олланда, который ввел налог в 75% на доходы более миллиона евро в год.

1 апреля 2022 года Дмитрий Песков прокомментировал критику французского актера Жерара Депардье в адрес спецоперации на Украине.

Он подчеркнул, что Депардье не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, не понимает, что такое минские договоренности, не понимает, что такое Донецк и Луганск.