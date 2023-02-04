Французский политик Филиппо: США уничтожат ЕС членством Украины в союзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter сообщил, почему Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хотят, чтобы Украина была частью Евросоюза.

«Членство Украины в ЕС служит американским интересам: вот почему этого хотят Зеленский и Урсула», - написал политик.

По его словам, это подольет масла в огонь в конфликте с Россией и ослабит европейские страны, которым придется иметь дело с новым коррумпированным и нищим членом.

Как писал сайт KP.RU, 25 декабря 2022 года Филиппо заявил, что США необходим конфликт глобального масштаба, который даст возможность уничтожить Европу и упрочить ведущую роль доллара в мире.

Кроме того, Филиппо указывал, лидеры Украины и США мечтают о славе.

В газете The Telegraph сообщили, что Евросоюз не торопится принимать Украину из-за угрозы банкротства.

Автор статьи отметил, что ЕС не может ускорить процесс вступления Киева в блок, опасаясь обанкротить себя.

По его мнению, как только Украина станет членом ЕС, Брюссель будет обязан предоставить ей сотни миллиардов евро финансирования и помощи, что потребует длительного и мучительного пересмотра правил.