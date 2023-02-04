Армия России за сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ в 108-ми районах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику вооруженных сил Украины в 108-ми районах, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях», - говорится в сводке.

В ведомстве подчеркнули, живая сила и военная техника уничтожены в 108-ми районах.

Как писал сайт KP.RU, 4 февраля 2023 года российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожена установка РСЗО, при этом ликвидированы семь боевиков.

Уточнялось, что потери противника составили пять единиц техники, включая и РСЗО, семь погибших военных ВСУ, восемь получили ранения различной степени тяжести.

2 февраля 2023 года сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении уничтожено более 25 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 100 украинских военнослужащих, на Донецком до 50, на Южно-Донецком и Запорожском более 65.