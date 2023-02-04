Захарова заявила, что Евросоюз безоглядно поддерживает украинских неонацистов

Мария Захарова сделала важное политическое заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Брюссель продолжает безоглядно поддерживать неонацистов в Киеве. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Комментарий Захаровой размещен на официальном сайте российского внешнеполитического ведомств.

По словам Захаровой, подтверждением того, что Европейский союз полностью поддерживает украинских неонацистов и намерен продолжать это делать и в будущем стал прошедший в Брюсселе саммит Украина-ЕС.

Особенно лицемерными и позорными, по мнению представителями МИД РФ, являются слова поддержки, которые высказывают представители ЕС украинскому руководству: это делается на фоне невиданных по масштабу религиозных и политических репрессий, осуществляемых киевскими властями, напоминает Захарова.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров публично заявил о том, что в настоящее время Запад фактически ведет против России масштабную "прокси-войну" (свидетельством этого являются масштабные западные поставки различных вооружений киевскому националистическому режиму). При этом, по его словам западные государства заинтересованы исключительно в том, чтобы конфликт не завершился путем мирных демократических переговоров, а продолжался бы "до последнего украинца".

Также Лавров обратил внимание на то, что в рядах Вооруженных сил Украины и украинских неонацистских формирований находится большое количество иностранных наемников: российский дипломат подчеркнул, что все они, согласно международному праву, не являются комбатантами.