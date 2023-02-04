Солист "Любэ" Расторгуев заявил, что канадские санкции не отразятся на его жизни

Николай Расторгуев отреагировал на свое попадание в санкционный список Канады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный артист России, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, комментируя введенные в отношении него санкции Канады, заявил, что это никак не отразится на его жизни, музыкант давно принял решение не посещать эту страну.

В интервью информагентству РИА Новости музыкант сообщил, что считает решение канадских властей о внесении его фамилии в санкционный список "полным идиотизмом", но уверяет, что ему на эти действия "абсолютно все равно".

Расторгуев отметил, что не собирался и не собирается посещать Канаду, так что санкции против него имеют лишь символический характер. При этом, как признался солист "Любэ", 20 лет назад он ездил в Канаду на гастроли и провел там сразу несколько выступлений перед местной публикой, но довольно быстро понял и осознал, что ему очень не нравится находиться в этой стране. "Мне там было некомфортно", - публично признается Расторгуев.

Ранее стало известно о том, что Канада ввела новые масштабные антироссийские санкции. В список персональных санкций власти Канады, помимо Расторгуева, также официально решили включить телеведущего Сергея Брилева, депутата Государственной думы РФ от "Единой России" Александра Хинштейна, певцов Михаила Боярского, Диму Билана, Олега Газманова и Николая Баскова, певиц Полину Гагарину, Надежду Бабкину, Ирину Аллегрову и Викторию Дайнеко, а также артистов Дмитрия Дюжева и Михаила Галустяна.

Всем им теперь запрещено въезжать на территорию Канады, а также иметь там активы, собственность и имущество (если фигуранты санкционного списка владели недвижимостью Канаде и имели там активы, они будут конфискованы в самое ближайшее время).