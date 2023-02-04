У самолета Пхукет-Москва на взлёте лопнули шасси Фото: Алексей БУЛАТОВ

У самолета Boeing 767 российской авиакомпании Azurair лопнули колеса шасси при наборе скорости, об этом сообщил портал news.ru со ссылкой на телеканал «Москва 24».

Отмечалось, что воздушное судно выполняло рейс из тайского Пхукета в Москву. После инцидента экипаж лайнера прекратил взлет.

Издание приводило слова одного из пассажиров, что люди ждут замены [шасси], задержка четыре часа.

Представитель Azurair сообщил пассажирам, что полет решили отложить до 5 февраля.

Уточняется, всех ожидающих вылета пообещали расселить в гостинице, а также обеспечить питанием.

Как писал сайт NSK.KP.RU, 14 января 2023 года в Новосибирске в аэропорту «Толмачево» не смог взлететь самолет рейсом «Новосибирск – Мирный (Якутия)».

Сообщалось, что взлет был прерван решением экипажа по причине индикации ошибки навигации. Судя по онлайн-табло аэропорта вылет задержали на три часа.

22 декабря 2022 года на борту самолета в международном аэропорту Курумоч произошел инцидент, в результате которого пришлось высадить пассажира.

Как сообщали, пассажир начал дебоширить в самолете В-737-800, эксплуатантом которого является ПАО «Аэрофлот». Борт должен был вылетать из Самары в Москву, однако вылет пришлось отложить.