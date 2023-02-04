В ЛНР тяжелое ранение в голову получил командир подразделения Народной милиции Игорь Мангушев

Командир одного из подразделений Народной милиции ЛНР получил серьезное ранение в зоне Фото: из соцсетей

В Луганской народной республике получил огнестрельное ранение в голову командир одного из подразделений Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев (имеет в зоне СВО позывной Берег). При поступлении к врачам состояние его было стабильно тяжелым с негативной тенденцией.

Информацию о серьезном ранении Мангушева уже официально подтвердил в разговоре с журналистами друг Мангушева, известный музыкант и военный блогер Аким Апачев со ссылкой на данные своих источников.

"Сейчас "Берег" доставлен в нейрохирургию г. Стаханов со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. На данный момент по информации от врачей его состояние стабильно тяжелое", - рассказал Апачев в интервью информагентству РИА Новости. Обстоятельства, при которых Мангушев получил ранение, пока не уточняются.

При этом, стоит отметить, что в настоящее время в социальных сетях Мангушева никаких сообщений о его ранении не появилось.