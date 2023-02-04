Представитель Киева Вениславский: Москва может относиться к законным военным целям ВСУ

Федор Вениславский выступил с резонансным антироссийским заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не собирается гарантировать неприменение западной военной техники против целей в России. Такое резонансное заявление сделал представитель украинского президента Владимира Зеленского, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Киевский чиновник в интервью немецкому изданию Bild сообщил, что Украина не собирается давать западным политикам никаких обещаний по поводу отказа от атак территории РФ, так как "даже Москва относится к возможным целям ВСУ".

По словам Вениславского, предложения не атаковать территорию РФ от западных политиков "не соотносятся с реальностью, они из параллельного мира". Украинский политик отметил, что на все подобные предложения, если они поступят, Киев будет неизменно отвечать категорическим и жестким отказом, так как обещать не атаковать территорию РФ он просто не может.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев публично пригрозил Украине тяжелыми последствиями и немедленным возмездием в случае любой попытки атаки территории России. В частности, как пояснил влиятельный российский политик, Москва имеет полное право и возможность использовать "любые виды оружия" для ответа на попытки "захвата Крыма" со стороны киевского националистического режима.