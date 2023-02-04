США сбили летевший над страной китайский разведывательный шар

Китайский разведывательный шар сбит в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США сбили китайский зонд, попавший ранее в их воздушное пространство. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Процесс уничтожения шара истребителями Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов был показан в эфире американского телевидения.

Уточняется, что китайский разведывательный шар по решению Пентагона сбили над Атлантикой, он должен упасть в территориальных водах США. В Вашингтоне надеются, что аппарат удастся найти и изучить.

Ранее американский президент Джо Байден публично пообещал, что "разберется" в ситуации с китайским шаром, но не стал уточнять, отдавал ли он Пентагону приказ сбивать его.

Между тем, публично сбить шар требовали многие влиятельные американские политики. В частности, именно с таким призывом к высшему военному и политическому руководству Соединенных Штатов публично обращались экс-президент США Дональд Трамп и конгрессвумен, представитель американской Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Известно, что впервые перемещения шара в воздушном пространстве США были зафиксированы еще в конце января 2023 года, но тревогу в Пентагоне забили лишь сейчас.