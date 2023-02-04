Видео, как сбивали китайский шар-разведчик, показали в США в прямом эфире

Китайский разведывательный шар был сбит истребителями ВВС США
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В эфире американских телеканалов показали момент, как истребители Военно-воздушных сил (ВВС) США сбили китайский разведывательный шар, который в последнее время находился над Соединенными Штатами.
На кадрах видно, что уничтожение шара заняло совсем немного времени - меньше одной минуты.
В настоящее время американские военные собираются крайне тщательно изучить сбитый ими шар, который принадлежит Китайской народной республике.
Отмечается, что шар сбили над Атлантикой, он должен упасть в территориальных водах США.
По данным Пентагона, решение сбить китайский разведывательный шар принял лично американский президент Джо Байден. Также военное ведомство Соединенных Штатов сообщило, что располагает достоверной и подтвержденной информацией о том, что сбитый американскими военными китайский аэростат активно использовался КНР для наблюдения за стратегическими объектами США.