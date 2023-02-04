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НовостиВ мире4 февраля 2023 20:18

Видео, как сбивали китайский шар-разведчик, показали в США в прямом эфире

Для уничтожения шара были задействованы истребители американских ВВС
Александр КИСЛОВ
Китайский разведывательный шар был сбит истребителями ВВС США

Китайский разведывательный шар был сбит истребителями ВВС США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эфире американских телеканалов показали момент, как истребители Военно-воздушных сил (ВВС) США сбили китайский разведывательный шар, который в последнее время находился над Соединенными Штатами.

На кадрах видно, что уничтожение шара заняло совсем немного времени - меньше одной минуты.

В настоящее время американские военные собираются крайне тщательно изучить сбитый ими шар, который принадлежит Китайской народной республике.

Отмечается, что шар сбили над Атлантикой, он должен упасть в территориальных водах США.

По данным Пентагона, решение сбить китайский разведывательный шар принял лично американский президент Джо Байден. Также военное ведомство Соединенных Штатов сообщило, что располагает достоверной и подтвержденной информацией о том, что сбитый американскими военными китайский аэростат активно использовался КНР для наблюдения за стратегическими объектами США.