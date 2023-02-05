Сирийский профессор назвал заявление Путина в Волгограде сигналом, что у России есть самое современное оружие

Сирийский эксперт рассказал, как следует понимать слова Путина о том, что Россия ответит тем, кто ей угрожает танками. Фото: REUTERS

Путин послал сигнал Западу о том, что Россия обладает самым современным оружием, способным поразить цель в любом направлении как в Европе, так и за ее пределами. Такой смысл увидел в словах президента России, сказанных им в Волгограде, сирийский профессор международных отношений Бассам Абу Абдалла.

«Слова президента Путина представляют собой четкое послание, что у России есть самое современное оружие, которое нанесет удар по любой стороне в Европе или за ее пределами», - цитирует эксперта РИА Новости.

Также профессор Абдалла выразил мнение, что новые поставки западного оружия Украине не изменят ход специальной военной операции.

Напомним, Путин сделал предупреждение Западу после отправки немецких танков на Украину. Президент назвал невероятным фактом, что немецкие танки снова угрожают России.

«Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», - сказал Путин.

После этого официальный представитель Кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что немецкими властями приняты к сведению заявления Путина о поставках в Украину западных танков.