Бывший премьер Израиля Беннет заявил, что Путин обещал ему не устранять Зеленского Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который в начале прошлого года выступил в роли посредника между Москвой и Киевом, заявил, что в начале специальной военной операции на Украине российский лидер Владимир Путин заверил его, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не угрожает физическая расправа.

По словам экс-главы израильского правительства, он знал, что украинский лидер в то время, в начале марта, скрывался «в каком-то бункере, о котором никто не знал».

Беннет так вспоминает встречу с президентом России 5 марта 2022 года:

«В какой-то момент, спустя три-четыре часа с начала встречи, я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского". И тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского», - привел бывший премьер свою версию беседы с российским президентом.

Беннет сообщил, что созвонился с Зеленским после встречи в Кремле с Путиным, заверив украинского лидера в том, что ему ничего не угрожает. После этого, как рассказал израильский политик, президент Украины вернулся в свой офис:

«Через два часа Зеленский зашел в свой кабинет и снял себя там на телефон со словами: "Я не боюсь!"», - подытожил рассказ Беннет.

По его словам, Путин сделал большую уступку. «Зеленский тоже пошел на очень большую уступку … отказался от вступления в НАТО. Это были огромные уступки с обеих сторон», - отметил он

Экс-премьер Израиля также уточнил, что обратиться к Путину после начала спецоперации на Украине его просил Зеленский, что было «просьбой о помощи». «Зеленский позвонил мне и попросил меня связаться с Путиным … Не забывайте, на тот момент он был уверен, что его дни сочтены, что его собираются уничтожить», - рассказал политик.

Напомним, через некоторое время после начала специальной военной операции, поздно вечером 24 февраля, Зеленский публично согласился обсудить с Москвой нейтральный статус Украины, отметив при этом, что Киев «не боится России».

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