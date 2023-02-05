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НовостиПолитика5 февраля 2023 8:09

Бывший премьер Израиля Беннет заявил, что Путин обещал ему не устранять Зеленского

По словам экс-главы израильского правительства, украинский лидер находится под угрозой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Бывший премьер Израиля Беннет заявил, что Путин обещал ему не устранять Зеленского

Бывший премьер Израиля Беннет заявил, что Путин обещал ему не устранять Зеленского

Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который в начале прошлого года выступил в роли посредника между Москвой и Киевом, заявил, что в начале специальной военной операции на Украине российский лидер Владимир Путин заверил его, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не угрожает физическая расправа.

По словам экс-главы израильского правительства, он знал, что украинский лидер в то время, в начале марта, скрывался «в каком-то бункере, о котором никто не знал».

Беннет так вспоминает встречу с президентом России 5 марта 2022 года:

«В какой-то момент, спустя три-четыре часа с начала встречи, я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского". И тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского», - привел бывший премьер свою версию беседы с российским президентом.

Беннет сообщил, что созвонился с Зеленским после встречи в Кремле с Путиным, заверив украинского лидера в том, что ему ничего не угрожает. После этого, как рассказал израильский политик, президент Украины вернулся в свой офис:

«Через два часа Зеленский зашел в свой кабинет и снял себя там на телефон со словами: "Я не боюсь!"», - подытожил рассказ Беннет.

По его словам, Путин сделал большую уступку. «Зеленский тоже пошел на очень большую уступку … отказался от вступления в НАТО. Это были огромные уступки с обеих сторон», - отметил он

Экс-премьер Израиля также уточнил, что обратиться к Путину после начала спецоперации на Украине его просил Зеленский, что было «просьбой о помощи». «Зеленский позвонил мне и попросил меня связаться с Путиным … Не забывайте, на тот момент он был уверен, что его дни сочтены, что его собираются уничтожить», - рассказал политик.

Напомним, через некоторое время после начала специальной военной операции, поздно вечером 24 февраля, Зеленский публично согласился обсудить с Москвой нейтральный статус Украины, отметив при этом, что Киев «не боится России».

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