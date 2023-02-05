Захарова указала на "еще одно признание" Беннета о роли Запада в переговорах по Украине

Официальный представитель МИД РФ Захарова подчеркнула, что переговоры России и Украины прервали страны Запада Фото: REUTERS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что экс-премьер Италии Беннет признал намерения Запада "разгромить Путина", а не вести переговоры в начале СВО.

"Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации, заявил, что переговоры прервали страны Запада. "Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией..." - цитирует Захарова политика.

Она указала, что Беннету было сказано "прервать переговоры" из-за решения Запад "громить Путина, а не договариваться".

Напомним, бывший премьер Израиля Нафтали Беннет, который выполнял роль посредника между Москвой и Киевом в начале специальной военной операции, заявил, что переговоры между Россией и Украиной "прервали" страны Запада.

Прежде Беннет заявил, что в начале специальной военной операции в Украине российский лидер Владимир Путин заверил его: "президенту Украины Владимиру Зеленскому не угрожает физическая расправа".