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НовостиПолитика5 февраля 2023 8:43

Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что переговоры по Украине сорвали западные страны

По словам Беннета, страны Запада приняли решение «громить» Путина
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Нафтали Беннет

Нафтали Беннет

Фото: REUTERS

Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет, который выполнял роль посредника между Москвой и Киевом в начале специальной военной операции, заявил, что переговоры между Россией и Украиной прервали страны Запада.

«Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией... Они прервали переговоры», - заявил экс-глава израильского правительства в интервью, запись которого он представил на своем YouTube-канале.

По словам Беннета, в какой-то момент западные страны приняли решение «громить» президента России Владимира Путина, «а не договариваться» с ним.

Как писал сайт KP.RU, в своем интервью Беннет также заявил, что в начале специальной военной операции на Украине российский лидер заверил его, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не угрожает физическая расправа, который, по словам бывшего премьер-министра Израиля, скрывался «в каком-то бункере, о котором никто не знал».