Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры 5 февраля 2023 года

Вечером 5 февраля 2023 года президенты России и Белоруссии провели переговоры Фото: REUTERS

Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и лидер РФ Владимир Путин 5 февраля провели телефонные переговоры. Об этом пишет Telegram-канал "Пул первого" со ссылкой на пресс-службу президента республики.

"Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся сегодня вечером", - говорится в сообщении. Детали разговора пока не уточняется.

Прежде сайт "КП-Беларусь" писал, что президент России Путин намерен в ближайшее время созвониться с главой Белоруссии Лукашенко. Путин анонсировал телефонный разговор с Лукашенко во время общения со студентами в кластере "Ломоносов" при посещении инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров подсчитал, сколько за 2022 год раз встречались Путин и Лукашенко. По версии российского дипломата президенты виделись 10 раз в прошлом году.