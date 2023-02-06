В Турции после 7,7-балльного землетрясения разрушены здания в нескольких городах

В ТУрции произошло землетрясение, разрушены дома в нескольких городах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Здания в нескольких городах разрушены в Турции в результате землетрясения магнитудой в 7,7 баллов, которое произошло в ночь на понедельник 6 февраля. Об этом сообщает телеканал NTV.

Речь идет о городе Кахраманмара и населенных пунктах Адыяман, Диярбакыр и Малатье. В Диярбакыре, в частности, обрушилось восьмиэтажное здание. Толчки ощущались во многих регионах страны, в том числе и в столице Турции Анкаре.

Эпицентр землетрясения находился в 26 км от города Газиантеп, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В этом городе также зафиксированы разрушения из-за подземных толчков.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу проинформировал, что из-за землетрясений в Турции объявлен самый высокий уровень тревоги.

Пока не поступало информации о жертвах или пострадавших.

В то же время сирийские СМИ сообщают о множестве разрушенных из-за землетрясения зданий в городе Алеппо. Президент Турции Эрдоган заявил, что спасатели и другие службы уже работают над устранением последствий землетрясения.