Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности России

Рашид Нургалиев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин 6 февраля назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Об этом сказано в указе главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В свою очередь, другим указом российский лидер назначил заместителем секретаря Алексея Шевцова. До этого момента с 2012 года Нургалиев был заместителем секретаря Совбеза РФ. Ранее первым замсекретаря Совбеза был Юрий Аверьянов.

1 февраля Владимир Путин освободил Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совбеза. В аппарате Совбеза уточнили, что он был освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального госслужащего, а также с учетом его перехода на другую работу. Аверьянов занимал этот пост с 2013 года. Сейчас ему 73 года.