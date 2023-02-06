В Благовещенске на льду Амура пройдет российско-китайский фестиваль зимних видов спорта

Делегации России и Китая встретились после трехлетнего перерыва и обсудили подробности зимнего фестиваля. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске после трехлетнего перерыва вновь пройдет российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. Международные соревнования проводятся на льду Амура, на государственной границе между Россией и Китаем. На одном берегу реки расположилась столица Амурской области, на другом – китайский город Хэйхэ, так что наблюдать за состязаниями будут болельщики сразу двух государств.

Фестиваль продлится два дня – 25 и 26 февраля. В этом году к традиционным хоккейным матчам добавятся ралли на льду.

«Совместно с Китаем мы активно реализуем не только проекты в экономике, но также в культуре и спорте, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Во время пандемии мероприятия перешли в онлайн режим, но сейчас при стабилизации эпидемиологической ситуации постепенно возвращаемся к очным форматам. Фестиваль зимних видов спорта - это наш совместный проект, в рамках которого на пограничной реке встретятся не только хоккеисты, но и автогонщики. Ралли на льду - наша давняя задумка. В этом году воплотим её в жизнь».

Российская и китайская делегации встретились 6 февраля и обсудили подробности предстоящих соревнований, а также дальнейшее совместные экономические, культурные и спортивные проекты. Кроме того, представители России и Китая рассмотрели возможность поэтапного возобновления пассажирского сообщения между двумя городами.

Во время зимнего фестиваля на льду Амура встретятся хоккейные команды разных возрастов - юношеская (10-11 лет), юниорская (15-17 лет) и взрослая (40 лет и старше). В авторалли примут участие по 20 экипажей от России и Китая. Гонки пройдут в формате параллельного слалома.