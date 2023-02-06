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НовостиПолитика6 февраля 2023 14:39

Верховная Рада Украины признала группу "Вагнер" международной преступной организацией

Gостановление о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией поддержало 333 депутата Верховной Рады Украины
Владимир РОМАНЕНКО
Верховная Рада Украины признала группу "Вагнер" международной преступной организацией

Верховная Рада Украины признала группу "Вагнер" международной преступной организацией

Фото: REUTERS

Верховная рада Украины закрепила за группой "Вагнер" статус международной преступной организации. Об этом заявил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк от 6 февраля 2023 года.

"Рада одобрила постановление № 8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. "За" - 333", - пишет Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты также одобрил постановление "о признании российских частных военных компаний террористическими организациями". Поддержали постановление 336 парламентария.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что обвинения Соединенных Штатов в адрес частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" носят голословный характер.

Как напомнил Песков, обвинения США в адрес "Вагнера" касаются действий этой ЧВК в Центральноафриканской Республике. При этом американские власти не предоставили публике никаких доказательств и подтверждений, что "значительно девальвирует смысл этих заявлений", добавил он.