Верховная Рада Украины признала группу "Вагнер" международной преступной организацией Фото: REUTERS

Верховная рада Украины закрепила за группой "Вагнер" статус международной преступной организации. Об этом заявил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк от 6 февраля 2023 года.

"Рада одобрила постановление № 8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. "За" - 333", - пишет Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты также одобрил постановление "о признании российских частных военных компаний террористическими организациями". Поддержали постановление 336 парламентария.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что обвинения Соединенных Штатов в адрес частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" носят голословный характер.

Как напомнил Песков, обвинения США в адрес "Вагнера" касаются действий этой ЧВК в Центральноафриканской Республике. При этом американские власти не предоставили публике никаких доказательств и подтверждений, что "значительно девальвирует смысл этих заявлений", добавил он.