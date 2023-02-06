Юрист посоветовал не говорить мошенникам слова «да» и «верно», чтобы не лишиться денег Фото: Анастасия Осипова

Со звонками от мошенников сталкивались почти все россияне. Но даже если вы не клюнули на удочку обманщика, рано расслабляться. Звонок может быть записан, а ваш голос потом использоваться при звонке в настоящий банк.

Фразы собираются, а потом служат злоумышленникам в их коварных целях.

- Мошенники могут использовать запись разговора. Например, взять кредит на ваше имя, — интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Андрей Ливанов.

Специалист советует ни при каких условиях не произносить слова «да» и «верно». Часто цель мошенников не выудить личную информацию и деньги, а как раз заполучить нужные фразы, а может даже кодовое слово для банка.

Сейчас во всех кредитных учреждениях есть голосовые помощники, которые во время беседы могут дать доступ к счетам. Так что в наше время есть еще одна угроза в виде потери образцов голоса.

- Голос - это наши биометрические данные. Достаточно собрать несколько голосовых фраз человека, и уже в специальной базе. Часто мошенники ведут незамысловатый диалог, чтобы сбить человека с толку. Чем больше утвердительных слов будет сказано, тем лучше, - отметил юрист.

Потом же преступники смогут склеить файлы и даже оформить кредит через голосовой помощник.

Тем временем, зампред Банка России Герман Зубарев заявил, что сейчас мошенники размещают в общественных местах коды, при переходе по которым гражданам обещают соцвыплаты. А когда люди переходят по ссылкам, у них снимают деньги, пишет РИАМО.

Подозрительные банковские переводы планируют замораживать на два дня. Это значит, что такие транзакции будут ставить на паузу и дополнительно проверять, передает Москва 24.