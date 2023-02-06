Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции превысило 15 тысяч человек

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2 316, ранены 13 293 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2316 человек, ранены 13 293 человека, сообщили власти страны.

Таким образом, общее число погибших и пострадавших в результате резонансной природной катастрофы в Турции превысило 15 тысяч человек.

Кроме того, стало известно о том, что общее количество обрушившихся в Турции зданий из-за землетрясения перевалило за отметку в 5,5 тысяч. Об этом сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхан Татар. Его слова приводит влиятельное турецкое издание Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже официально объявил в стране семидневный траур в связи с землетрясением.

Утром 6 февраля 2023 года землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, согласно информации Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года.

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