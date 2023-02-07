Арестович считает, что Украину по итогам конфликта ждет "корейский сценарий"

Алексей Арестович выступил со скандальным резонансным заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович публично сообщил о том, что Украина после окончания конфликта вполне может повторить "корейский сценарий".

"Выход из этой войны... может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад... Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями", - отметил Арестович, его цитирует украинское онлайн-издание "Страна.ua". Бывший украинский чиновник подчеркнул, что делает подобное заявление "как военный эксперт, который хорошо понимает, чем теоретически могут завершиться боевые действия на территории Украины".

Ранее Арестович ушел с должности советника офиса украинского президента из-за истории с падением ракеты на жилой дом в Днепропетровске (украинское название города - Днепр). Арестович в одном из интервью публично признал, что российская ракета упала на жилой дом только из-за того, что была сбита украинской системой ПВО (противовоздушной обороны). Если бы она не была сбита, то трагедии с гибелью мирных граждан легко можно было бы избежать. В итоге Арестович подвергся жесткой критике из-за этого заявления и вынужден был расстаться со своей должностью.

При этом Арестович делал различные резонансные откровенные заявления и ранее, но тогда к подобным последствиям они не приводили. В частности, в сентябре 2022 года он заявлял о том, что публично врал украинцам об успехах ВСУ. По словам Арестовича, он сознательно распространял фейковую и заведомо ложную информацию о ситуации на линии соприкосновения, чтобы поддерживать "моральный и патриотический дух" жителей Украины.