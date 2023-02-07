В Австрии заговорили о прямом участии НАТОвских военных в боях на Украине в качестве наемников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина и ее Вооруженные силы в настоящее время совсем не нуждаются в солдатах НАТО, так как они уже находятся на фронте в качестве наемников, заявил на пресс-конференции института AIES военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

По словам Райснера, фактически налажена целая схема, в рамках которого НАТОвские военные вступают в ряды ВСУ и различных украинских воинских формирований. Главный стратег Минобороны Австрии подробно раскрыл, как все происходит.

"Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту", - описал Райснер "рабочую схему" по вступлению представителей НАТО в ряды украинской армии.

Ранее действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о серьезной опасности прямого военного столкновения войск Североатлантического альянса и Вооруженных сил РФ. По его словам, именно с этим связано настойчивое нежелание руководства НАТО вводить на Украину собственный воинский контингент (даже в качестве миротворцев).

Также Столтенберг подчеркнул, что НАТО - как в целом, так и отдельные страны военного альянса - нельзя считать стороной конфликта на Украине, ведь прямого участия в боевых действия НАТОвские военные не принимают, а лишь оказывают киевскому режиму различную помощь. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сложившуюся ситуацию "прокси-войной", которую "коллективный Запад" ведет против России с помощью Украины (при этом. по его словам, западные политики и военные напрямую руководствуются принципом ведения "войны до последнего украинца").