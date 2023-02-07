В Центральной Турции произошло новое землетрясение

В результате разгула стихии разрушены сотни домов, погибли тысячи людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Центральной Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Информацию об этом на своем официальном сайте распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно его данным, толчки зафиксированы в 03.13 по местному времени (06.13 мск) 7 февраля 2023 года. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши. Очаг залегал на глубине двух километров.

В настоящее время неизвестно ни о погибших, ни о пострадавших в результате нового землетрясения, которое произошло в Турции. При этом, стоит отметить, что данное землетрясение оказалось гораздо слабее подобных природных катаклизмов, которые происходили и фиксировались в Турции 6 февраля нынешнего года.

Известно также, что аэропорту Стамбула произошел коллапс из-за последствий резонансного землетрясения, произошедшего в Турции накануне.

В частности, согласно официально информации, были отменены рейсы во многие города, которые пострадали от землетрясения. Среди них - Газиантеп, Адыяман, Малатья и другие. В зоне регистрации зафиксирован коллапс, там одновременно находятся огромные толпы пассажиров. "Очень много людей не могут вылететь или поменять билеты. У стоек дежурят сотрудники полиции, чтобы предотвратить возможные конфликты", - сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на очевидцев случившегося.