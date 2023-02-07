Психолог Данина посоветовала давать отпор тем, кто раздает "добрые советы" похудеть Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мария Данина, основательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемии», кандидат психологических наук дала совет, как реагировать на бестактные советы похудеть.

Такие оценки всегда некорректные и заставляют человека чувствовать себя неловко.

- Реакция на реплики окружающих по поводу веса зависит от вашего состояния и уместности ситуации. Иногда достаточно сказать: «Я довольна своим телом». Если же это не так, то не скрывайте своих эмоций, - советует эксперт в беседе с «Газета.Ru».

Во втором случае стоит проговорить свои чувства и дать понять собеседнику, что он нарушает ваши границы. Психолог советует сказать: «Мне крайне неприятно, когда ты говоришь мне это, это задевает больную для меня тему».

Если человек не унимается, то можно позволить более резкий отпор или даже прервать любой контакт с желающим наставить вас на правильный путь.

Борьба с лишним весом начинается с нормализации питания. Но не стоит в этом вопросе опираться на рекомендации звезд. Интервальные голодания, безуглеводные диеты подходят далеко не всем, передает Пятый канал.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в свою очередь отметила, что пакетированные соки влияют на здоровье. В их составе содержатся консерванты, стабилизаторы, красители, ароматизаторы, пишет Rt.

Одним из способов похудеть является употребление кофе, но часто использовать такой метод не стоит. Кофе обладает рядом полезных свойств. В том числе напиток ускоряет метаболизм, передает "360".