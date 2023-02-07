Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье7 февраля 2023 7:07

Психолог Данина посоветовала давать отпор тем, кто раздает "добрые советы" похудеть

Подобные рекомендации нарушают личные границы человека
Елена АКИМОВА
Психолог Данина посоветовала давать отпор тем, кто раздает "добрые советы" похудеть

Психолог Данина посоветовала давать отпор тем, кто раздает "добрые советы" похудеть

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мария Данина, основательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемии», кандидат психологических наук дала совет, как реагировать на бестактные советы похудеть.

Такие оценки всегда некорректные и заставляют человека чувствовать себя неловко.

- Реакция на реплики окружающих по поводу веса зависит от вашего состояния и уместности ситуации. Иногда достаточно сказать: «Я довольна своим телом». Если же это не так, то не скрывайте своих эмоций, - советует эксперт в беседе с «Газета.Ru».

Во втором случае стоит проговорить свои чувства и дать понять собеседнику, что он нарушает ваши границы. Психолог советует сказать: «Мне крайне неприятно, когда ты говоришь мне это, это задевает больную для меня тему».

Если человек не унимается, то можно позволить более резкий отпор или даже прервать любой контакт с желающим наставить вас на правильный путь.

Борьба с лишним весом начинается с нормализации питания. Но не стоит в этом вопросе опираться на рекомендации звезд. Интервальные голодания, безуглеводные диеты подходят далеко не всем, передает Пятый канал.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в свою очередь отметила, что пакетированные соки влияют на здоровье. В их составе содержатся консерванты, стабилизаторы, красители, ароматизаторы, пишет Rt.

Одним из способов похудеть является употребление кофе, но часто использовать такой метод не стоит. Кофе обладает рядом полезных свойств. В том числе напиток ускоряет метаболизм, передает "360".