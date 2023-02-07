Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 24 человек Фото: REUTERS

По меньшей мере 24 человека погибли в Чили, где бушуют сильные лесные пожары. Об этом сообщает ОТР, отмечая, что в трех районах страны было объявлено чрезвычайное положение.

За неделю лес в Чили выгорел на площади свыше 45 тысяч гектаров. На данный момент в стране действует в общей сложности около 260 возгораний, в половине из которых ситуация находится под контролем.

В пострадавших районах сейчас работают правительственные комиссии. Как сообщается, десять человек были задержаны по подозрению в причастности к возникновению пожаров.

Для борьбы с пожарами власти Чили обратились за помощью к Мексике, Бразилии, Аргентине, а также Испании, которая уже объявило об отправке самолета с 50 военными и ультрасовременным оборудованием. Также в стране ожидают прибытия аргентинских спасателей.

«Задача властей - быть вместе с пострадавшими, с теми, кто лишился крова, делать всё возможное в борьбе с этой трагедией, которая обрушилась на нас. И я не сомневаюсь, что единство чилийцев позволит нам преодолеть все эти испытания», - заявил президент Чили Габриэль Борич.