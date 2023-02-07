ФСБ накрыла ячейку террористов в Москве и Красноярске, вербовавших боевиков в Сирию

ФСБ России раскрыла межрегиональную ячейку террористической организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России раскрыли ячейку запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, действовавшей на территории Москвы и Красноярска. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ во вторник, 7 февраля 2023 года.

"Задержаны четыре человека из числа ее главарей и рядовых участников", - уточнили в ведомстве.

По данным силовиков, участники ячейки занимались вербовкой боевиков и их последующей отправкой в Сирию, а также финансированием членов "Катиба Таухид валь-Джихад"*.

В ходе обысков у задержанных изъяли пропагандистские видеоматериалы террористической организации, а также средства связи, банковские карты и носители информации, использовавшиеся в противоправной деятельности.

В отношении террористов возбуждено уголовное дело. Следователи проводят все необходимые для расследования мероприятия.

Как ранее писал сайт KP.RU, ФСБ задержала трех человек, которые готовили и осуществляли теракты на железных дорогах в Свердловской области. Задержанные действовали "по заданию украинских радикалов", уточнили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 205 "Террористический акт" и 205.1 "Содействие террористической деятельности". Фигурантам грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

* запрещенная в России террористическая организация