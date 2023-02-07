Фигуристу Роману Костомарову ампутировали левую стопу Фото: с личной страницы в соцсети.

Врачи все таки приняли сложное решение по Роману Костомарову. Угроза ампутации ноги над ним нависла еще в январе, и вот 7 февраля появились новости, что спасти ткани от отмирания не удалось. Гангрена прогрессировала и медики ампутировали стопу на левой ноге.

Как стало известно Пятому каналу, спасти ткани не было никаких шансов. А вот правую ногу пока отстояли. Врачи «зачистили» пораженные ткани на другой стопе, ее ампутация не требуется.

Фигурист попал в больницу в ночь с 9 на 10 января. Он был госпитализирован с пневмонией в одну из московских клиник, его подключили к ИВЛ. Позднее Костомарова перевели в «Коммунарку», там ему сделали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. У спортсмена диагностировали грипп и прогрессирующую двустороннюю пневмонию, а после начались проблемы с кровеносной системой.

Видимо, тромбоз и стал причиной развития гангрены. При нарушениях кровотока первыми всегда страдают периферические органы: ноги и руки.

Оперативное вмешательство прошло накануне, 6 февраля. В настоящее время пациент находится в сознании, ему проводят перевязки и берут анализы, сообщает газета "Известия".

Семья чемпиона очень скупо комментирует происходящее. В конце января отец спортсмена Сергей Костомаров отметил, что сыну стало лучше, он находится в стабильном, нормальном состоянии. Появилась надежда, что чемпиона скоро выпишут.

- Он скучает по дому, а дом — это и есть мы, - сказал мужчина в беседе с «360».