В Китае заявили о готовности ответить на размещение американских ракет в Японии

Китай готов ответить на размещение американских ракет в Японии Фото: EAST NEWS

Китай имеет полное право дать стратегический ответ на провокационные планы Соединенных Штатов по размещению ракет в Японии. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

"Пекин вправе предпринять стратегические действия в ответ на такой провокационный и опасный акт со стороны США", - говорится в публикации.

Опрошенные журналистами эксперты выразили мнение, что действия Вашингтона угрожают миру и безопасности в регионе, представляя угрозу для Китая, КНДР и России.

Военный аналитик Сун Чжунпин уверен, что о целесообразности подобных действий стоит задуматься и Токио, ведь военные объекты на японской территории станут законными целями в случае нападения американцев на китайскую землю с целью помешать воссоединению КНР.

Как ранее писал сайт KP.RU, японские журналисты сообщили, что Токио готов рассмотреть вопрос о размещении американских средних ракет на своей территории в случае, если Вашингтон начнет официальный диалог. По их словам, Япония благосклонно относится к предложению США, но заявляет о необходимости проведения полноценных переговоров.

Напомним, Global Times сообщило, что НАТО намерены разработать план для того, чтобы спровоцировать еще один кризис по типу украинского, но в Индо-Тихоокеанском регионе. В статье выделяют Японию как самого вероятного кандидата для такой роли, так как она "всегда была страной, отстаивающей силовую политику".