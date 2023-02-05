Sankei: США просят у Японии разрешения разместить на ее островах ракеты гиперзвуковые дальности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио готов рассмотреть вопрос о размещении американских средних ракет на своей территории в случае, если Вашингтон начнет официальный диалог. Об этом пишет издание Sankei со ссылкой на источники.

Как сообщается, неформальные обсуждения этой темы велись уже на протяжении последних трех - четырех лет. Япония благосклонно относится к предложению США, но заявляет о необходимости проведения полноценных переговоров.

Согласно данным источников издания, речь может идти о размещении на японских островах гиперзвуковой системы большой дальности (LRHW) и перебросе крылатых ракет наземного базирования «Томагавк». При этом конкретных вариантов дислокации ракет названо не было.

Отмечается, что план по размещение боевой американской техники в Индо-тихоокеанском регионе затрагивает острова первой цепи, куда входит японский архипелаг, северная часть Филиппин, Тайвань, а также остров Борнео.

Напомним, по итогам переговоров глав МИД и Министерств обороны Японии и США было сделано совместное заявление, в котором говорилось о том, что Вашингтон намерен защищать безопасность Токио, в том числе при помощи ядерных вооружений.