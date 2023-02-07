"Православные батальоны": Как наших военных защищают от потерь русские святые

Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин, монах Киприан и журналист телеканала «Спас» Андрей Афанасьев. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин, находящийся в зоне проведения спецоперации, рассказал про появление "православных батальонов", которые называют в честь русских святых.

По его словам, процесс переименования "номерных" батальонов был стихийным, что "уже указывает на Божий промысел".

- Первым появился батальон "Русь". Вторым - батальон "Александра Невского". 500 резервистов держали так называемые "Донецкие ворота", проблемное место, которое противник рассматривал как парадный вход в город. Батальону, для усиления, придали двух спецназовцев ... Противник зафиксировал активность и отложил атаку .... но в одном из боев, спецназовец с позывным "Невский" погиб. Он был похож на легендарного князя-воина. ... И тогда в память о нем батальон назвали именем святого Александра Невского, - рассказывает спецкор "Комсомолки".

Позже появился батальон, названный в честь еще не канонизированного новомученика, воина Евгения Родионова, отказавшегося снять крест и зверски убитого боевиками в первую чеченскую.

Также Стешин рассказал про отца Георгия. Священник первый раз на Донбассе.

- Чувствую его внутреннее беспокойство и беру на себя роль экскурсовода, пытаюсь объяснить батюшке, что вокруг нас, - уточняет журналист.

В своей статье он акцентирует внимание на том, что "на передовой нужно духовенство", ведь воинский путь подразделений нужно наполнить смыслом. Тем более, если идет битва против Зла, как отмечает Стешин.

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