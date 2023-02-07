Боррель считает, что запрещая российские СМИ страны ЕС защищают свободу слова Фото: REUTERS

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал запрет ряда российских СМИ в Европе «защитой свободы слова», отметив, что по этому пути «необходимо идти вперед».

«Делая это, мы не нападаем на свободу слова, а защищаем свободу слова», - заявил он, выступая в ходе конференции по борьбе с дезинформацией.

Как заявил Боррель, Евросоюз в данном вопросе «должен действовать более амбициозно, укрепляя свою устойчивость». Он также напомнил, что во внешнеполитической службе Европейского союза уже есть специальные механизмы для обнаружения дезинформации и противостоянию ей.

Однако, по его словам, на сегодняшний день, Европейский союз «делает недостаточно», что необходимо для того, чтобы «идти вперед».

«Надо понять, как эти кампании по дезинформации организованы, определить акторов, источники распространения», - заявил он, указав на то, что манипулирование информацией приобрела новые черты.

Напомним, ранее Боррель пожаловался на западные СМИ, заявив, что они предпочитают ему Лаврова, не обращая внимание на его заявления.