В Румынии проходят учения НАТО с боевыми стрельбами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На юго-востоке Румынии Североатлантический альянс проводит учения с боевыми стрельбами, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Около 350 военнослужащих на 60 транспортных средствах из состава группы НАТО, координируемой Францией, бригады оперативно-тактических ракет имени А. И. Кузы и воздушно-десантной дивизии Армии США проводят учения с боевыми стрельбами Eagle Royal 23 в Капу-Мидия», - пояснили в ведомстве.

В сообщении отмечалось, что целью учений Eagle Royal является проверка взаимодействия артиллерийских систем в рамках операции коллективной обороны НАТО по фиктивному сценарию на основании статьи 5 (Вашингтонского договора о коллективной безопасности) на юго-восточном фланге альянса.

Как писал сайт KP.RU, 15 октября 2022 года сообщалось, что с 17-го по 30-е октября Североатлантический альянс проводил учения НАТО «Стойкий полдень».

Указывалось, что это учения по ядерному сдерживанию. То есть учения по применению ядерного оружия, пусть и без использования настоящих ядерных боеприпасов.

Вооруженные силы России с 26-го по 29 октября 2022 года проводили учения «Гром-2022» с задействованием компонентов Стратегических ядерных сил - наземная, морская и воздушная. Такие учения проводятся в России ежегодно.

Как отмечалось, сроки проведения «Грома-2022» и «Стойкого полдня» совпали не случайно.

Подчеркивалось, что учения наших Стратегических ядерных сил - это, конечно, явный и «симметричный» сигнал Москвы НАТО: наш «атомный меч» в боеготовом состоянии и готов дать отпор недругам России.