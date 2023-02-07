Глава «Росатома» назвал невозможным сотрудничество с нынешней Украиной Фото: REUTERS

Никакого конструктивного сотрудничества с Украиной в атомной сфере при нынешнем киевском режиме быть не может, об этом заявил журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Украинцы сами разорвали с нами отношения еще в прошлом году», - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что на законодательном уровне принимали решение о прекращении сотрудничества, прекращении поставок (ядерного) топлива.

Глава «Росатома» добавил, что национализировали некоторые наши активы, прекратили работу предприятий.

Лихачев отметил, что после всего произошедшего никакого конструктивного сотрудничества с нынешним киевским режимом быть не может по определению.

Как писал сайт KP.RU, 21 января 2023 года советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина активно пытается вербовать и заставлять работать в интересах киевских спецслужб персонал Запорожской атомной электростанции.

Он пояснил, что вербовку сотрудников украинские спецслужбы ведут прямо по телефону, уговаривая сотрудников Запорожской АЭС, подписавших контракт с российским руководством станции, работать в интересах Киев.

Карчаа подчеркнул, что в ходе таких разговоров нередко в ход идут различного рода угрозу.

Он отметил, что все сотрудников станции не поддаются на провокации, идущие с Украины, и наотрез отказываются сотрудничать с представителями Киева.