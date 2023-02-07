В Киеве переименовали две улицы с "российскими" названиями Фото: REUTERS

Власти Киева приняли решение о переименовании сразу двух улиц украинской столицы. Причина такого решения связана с их названиями, которые имели отношение к истории России. Об этом 7 февраля сообщили в столичном горсовете

- Экспертная комиссия рекомендовала включить улицу Кронштадтскую в перечень городских объектов, названия которых связаны с РФ... По результатам голосования и на основе экспертных заключений депутатский корпус горсовета поддержал решение о переименовании улицы Кронштадтской в улицу Владимира Рыбака, - говорится в сообщении на сайте совета.

Также в этот день улицу, названную в честь русского композитора Александра Глазунова, переименована в честь старшего сержанта украинских войск Дмитрия Годзенко.

Ранее сообщалось, что власти Киева намерены переименовать улицы города, названия которых связаны с Россией. На сайте городской администрации объявляли, что переименованы будут не только улицы, но и проспекты и станции. В своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко рассказал о подготовке проекта о переименовании "Сквер дружбы между Киевом и Москвой", который будет назван в честь героев Мариуполя.