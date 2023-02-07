В Карелии будут выпускать отечественную упаковку для пищевой промышленности

«Оперируя нашими ресурсами, в том числе в сфере целлюлозо-бумажной промышленности и благодаря поддержке министерства экономического развития, на территории опережающего экономического развития «Кондопога» строится технопарк по производству тех позиций упаковки, которые мы значительной степени потеряли», – заявил Артур Парфенчиков.

Задача управляющей компании нового промышленного технопарка «Онежский» – импортозамещение производства упаковки из картона и бумаги, в первую очередь, для предприятий пищевой промышленности.

Артур Парфенчиков уточнил, что необходимость в налаживании собственного производства упаковки возникла в апреле 2022 года. Весной прошлого года Евросоюз в рамках пятого пакета санкций запретил импорт в Россию типографической краски, бумаги, картона, пленки, а также машин для печати. Эти материалы и оборудование для упаковочной полиграфической индустрии завозились в Россию из-за рубежа.

Предприятия технопарка «Онежский» обеспечат отечественную пищевую индустрию и промышленные производства необходимыми объемами упаковки. В технопарке станут выпускать асептическую упаковку для жидких продуктов, гофрированный картон, полипакеты и другие виды тары.

Глава Карелии заверил, что при выпуске упаковочных материалов будут применяться современные технологии, которые позволят минимизировать воздействие сырья для упаковки, например, клея, остатков минеральных масел из красок, на сами пищевые продукты.

В производстве планируется использовать материалы, пригодные для вторичной переработки и имеющие наименьший углеродный производственный след.

Введение объекта в эксплуатацию предполагается в конце текущего года.

«Десять предпринимателей уже заявили о желании разместить свои производства в этом еще строящемся технопарке», – отметил Глава Карелии. Только эти бизнесмены планируют создать в «Онежском» свыше сотни новых рабочих мест.

В пресс-службе Главы Карелии разъяснили, что потенциальные резиденты технопарка получат право на заключение договоров аренды по результатам конкурсного отбора. Управляющая компания промышленного технопарка «Онежский» объявит его уже в четвертом квартале этого года.

Глава Карелии отметил, что промышленный технопарк «Онежский» на территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога» станет уже третьим подобным объектом инфраструктуры для малого бизнеса в республике. Проекты реализуются в рамках «Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы» при поддержке министерства экономического развития Российской Федерации.

Артур Парфенчиков напомнил, что в Карелии уже успешно функционирует промышленный технопарк в сфере камнеобработки «Южная промзона», а также строится с опережением сроков технопарк «Карельские продукты». Здесь будет налажено производство экологичной пищевой продукции с акцентом на местную карельскую специфику.

Артур Парфенчиков выразил уверенность, что представители среднего и малого предпринимательства используют ресурсы карельских технопарков для эффективного развития своего бизнеса. Это откроет прекрасные возможности для получения на льготных условиях производственных площадок, даст доступ к высокотехнологичному современному оборудованию, расширит кооперационные связи и предоставит дополнительные возможности для выхода на новые рынки.