Лавров заявил, что Запад негативно реагирует на отношения России и Мали Фото: REUTERS

Россия видит негативную реакцию Запада на укрепление отношений России и Мали, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулой Диопом.

«Мы видим, конечно, негативную реакцию западных государств на эти процессы в российско-малийских отношениях», - сообщил Лавров.

Министр подчеркнул, что это еще одно проявление негативного отношения Запада к принципам равноправия и взаимного уважения, принципам устава ООН.

По словам главы ведомства, Москве в вопросах сотрудничества с африканскими странами, в том числе с Мали, «скрывать нечего и стесняться тоже нечего».

«Мы стояли у истоков освобождения Африки от колониального ига», - отметил министр Лавров.

Как писал сайт KP.RU, 18 января 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке является «американской провокацией», которая вредит прежде всего самим африканцам и отражает колониальный подход Запада к странам континента.

Он отметил, что не сомневается: в глубине души даже тех, кто не комментирует подобного рода «американские провокации», все равно есть глубокая убежденность, что «этот закон вредит прежде всего африканцам».

Лавров пояснил, что, «...их не считают за равноправных - это чисто колониальный менталитет в новом измерении».

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что страна обратилась к США с просьбой пересмотреть односторонние санкций.